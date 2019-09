Slovenci srebrni, Srbi na evropskem prestolu

Srbija - Slovenija 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20)

Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut, Cebulj.

Srbija: Okolić, Kovačević, Petrić, Krsmanović, Ivović, Jovović, Atanasijević, Luburić, Majstorović, Podraščanin, Lisinac, Ćirović, Peković, Todorović.

Slovenci so v finalu evropskega odbojkarskega prvenstva v dvorani Bercy v Parizu izgubili proti Srbiji s 3:1. Slovenski odbojkarji so dvoboj odlično začeli in zagospodarili v prvem nizu, v nadaljevanju pa take predstave Slovenci žal niso ponovili. Ekipi sta si dobesedno zamenjali vlogi. Učinkovitost srbskih odbojkarjev je bila od drugega niza dalje zelo visoka, vse tri nize so osvojili s prepričljivo prednostjo, izstopali sta Kovačević in Anatasijević, svoje pa so prispevali k zmagi čisto vsi. Pri Slovencih pa je bilo preveč napak, predvsem pa ekipa ni dobila v Urnautu in Čebulju tistega dodatnega zagona kot v četrtfinalu in polfinalu.

Slovenski odbojkarji so se tako po letu 2015 spet okitili s srebrno kolajno in tako potrdili, da sodijo med evropske odbojkarske velesile. Srbija pa se je evropskega naslova veselila drugič po letu 2011. Na klopi Srbije je letos sedel Slobodan Kovać, ki je do lani vodil Slovence, pred mesecem dni pa zamenjal na klopi Nikolo Grbić.

Na evropski odbojkarski prestol sta se letos po moškem in ženskem prvenstvu zavihteli obe srbski reprezentanci. Po ženskah danes še moški.

Posebne nagrade: najboljši igralec MVP Uroš Kovačević.

1. niz

Samozavestni Slovenci so najpomembnenjšo tekmo evropskega prvenstva začeli odlično. Srbe so takoj prestrašili z blokom agresivni pa so bili v čistvo vseh elementih. Dodatno energijo so jim vlivali tudi številni navijači, ki so glasno navijali v pariški športni dvorani Bercy. Od Srbov so se odlepili pri 15. točki, povedli 15:20. Imeli so prvo zaključno žogo (18:24). Prvo priložnost zapravili, nato pa je prvi niz zapečatil Gasparini.

2. niz

Drugi niz je že v uvodu povedla Srbija (10:5) z razigranim Petrićem. Srbski odbojkarji vajeti nizo izpustili niti v nadaljevanju. Pri Slovencih je bilo preveč napak, niso več zanesljivo sprejemali, težko pa so prebijali tudi srbski blok. Na koncu je bilo že 21:11, 23:15 in še 25:16. Edino orožje je ostal v končnici servis, kar pa je bilo premalo.

Po oceni slovenske odbojkarske zveze je Slovencev v dvorani Bercy med 2.300 in 2.600, navijačev Srbije pa je okrog 400. Uradno število gledalcev tekme je 12.654.

3. niz

Začetek tretjega niza je bil izenačen (5:5), nato pa je Srbija ušla (11:6). Slovenci se sicer niso predali, z asom Pajenka in po napaki Anatasijevića (doslej je sicer zbral kar 17 točk) se približali na 12:9. A v nadaljevanu igra nikakor ni stekla, medtem so bili Srbi z vseh pozicij zelo učinkoviti. Pri mreži sta bila neustavljiva Kovačević in Anatasijević. Srbi so povedli še 19:13, nato še 24:16. Slovenija je s Kozamernikom osvojila še dve točki, a je bilo za preobrat že prepozno.

4. niz

Tudi v četrtem nizu so Slovenci preveč grešili, medtem ko so Srbi ohranili učinkovitost iz drugega in tretjega niza. Do 10. točke je bilo izenačeno, nato pa so Slovenci ves čas zasledovali Srbe in nikakor niso dobili protiorožja proti prodornim nasprotnikom. Slovencem je zmanjkala tista energija, ki so jo kazali v domači dvorani, Srbi pa so prvenstvo končali še z eno zmago, brez porazov.