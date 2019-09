Slovenci v četrtfinalu spet z Rusi

Slovenija - Bolgarija 3:1 (25:27, 25:17, 25:16, 25: 17).

Slovenija: T. Štern 8, Pajenk 8, Kozamernik 11, Šket, Gasparini 5, Vinčić 5, Štalekar, Ž. Šter, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 11, Čebulj 17. Trener: Giuliani.

LJUBLJANA - Slovenija ni razočarala svojih navijačev in pred glasno dvorano premagala prvo oviro v izločilnih bojih evropskega prvenstva. V osmini finala je bila s 3:1 boljša od Bolgarije in si tako priborila mesto v četrtfinalu. Po hladni prhi v prvem nizu so v preostalih treh prepričljivo prevladali. Med posamezniki je tokrat izstopal Klemen Čebulj s 17 točkami. V četrtfinalu se bo Slovenija pomerila z Rusijo, ki je v osmini finala gladko pregazila Grčijo. Tekma bo v Ljubljani v ponedeljek ob 20.30.

Alberto Giuliani, selektor Slovenije: »Servis in blok sta bila perfektna. Igrali smo taktično zelo dobro, tudi v prvem nizu, ki smo ga izgubili. Izgubljen niz je bila velika nevarnost, toda reakcija je bila neverjetna. Bolgarski selektor je poskušal z menjavami zaustaviti naš ritem, toda ni mu uspelo. Zdaj smo dobili še eno možnost, da se pomerimo z Rusi. Upamo, da smo se na prvi tekmi kaj naučili in da jih bomo ogrozili.«