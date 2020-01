Slovenci zmagovali 2:0 v nizih, nato pa izgubili in ostali brez olimpijskih iger

Slovenski odbojkarji so na predolimpijskem turnirju v Berlinu zaključili svoje nastope. V današnjem polfinalu so igrali proti Franciji. Potem ko so povedli v nizih z 2:0, so nato popustili in izgubili po petih nizih z 2:3 (13, 22,-14, -21, -9).

Po prvih dveh nizih se je energija povsem preselila na stran Francozov, ki so tudi odlično servirali, s tem pa praktično niso dovolili tekmecem, da razvijejo svoje igre. Na koncu so varovanci Alberta Giulianija vendarle morali priznati, da so jih Francozi še enkrat zasluženo premagali.