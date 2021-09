Slovenija bo v finalu evropskega prvenstva igrala proti Italiji

V finalu evropskega prvenstva v moški odbojki bosta v nedeljo ob 20.30 igrali Slovenija in Italija. Ekipi sta se pomerili že v skupinskem delu, ko je bila Italija s 3:0 boljša od Slovenije.

»Azzurri« so danes v drugem večernem polfinalu premagali Srbijo s 3:1. V prvih treh nizih je bilo do končnice precej izenačeno, s tem da je močno pomlajena in prenovljena Italija (najstarejši je bloker Anzani z 29 leti) na razliko zmagala prvi niz (29:27), drugega (25:22), v tretjem pa ravno v končnici klonila (23:25). V četrtem nizu pa so Gianelli in soigralci že od uvodnih točk prevzeli vajeti igre in z dopadljivo, urejeno in učinkovito igro v vseh elementih prepričljivo nadigrali Srbe 25:18.

Italija bo v finalu igrala spet po letu 2013, ko je bila v finalu boljša Rusija. Ne glede na razplet pa bo ekipa Ferdinanda De Giorgija, ki je nov cikel v pričakovanju olimpijskih iger v Parizu 2024 začela šele pred poldrugim mesecem dni, že osvojila kolajno z najmlajšo postavo na prvenstvu. Katerega leska bo, pa bo znano v nedeljo zvečer.