Slovenija jutri proti Bolgariji za četrtfinale

Slovenske odbojkarje po končanem skupinskem delu evropskega prvenstva čaka jutri odločilni dvoboj. V Stožicah bodo ob 20.30 igrali proti Bolgarom, ki so v skupini A osvojili tretje mesto. Za Slovence je imperativ zmaga, če se ne želijo posloviti od prvenstva. Bolgarija je bila tretja v najzahtevnejši skupini evropskega prvenstva, v kateri sta prvo in drugo mesto pripadli Italiji in Franciji. Gre za ekipo, mešanico mladosti in izkušenosti, ki jo vodi priznani italijanski trener Prandi.

V jutrišnji izdaji Primorskega dnevnika, boste lahko prebrali, kako na osmino finala gledajo bivši odbojkarji in trenerji Andrej Pertot iz Nabrežine, Tržačanka Tjaša Gruden in Goričan Aleš Feri.