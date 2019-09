Slovenija prejela povabilo Fibe za olimpijske kvalifikacije

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je določila seznam 24 udeležencev kvalifikacij, na katerih bodo razdelili še štiri preostale vozovnice za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Med povabljenimi je tudi Slovenija, povabilo je prejela tudi Hrvaška.

Na olimpijske igre 2020 v Tokio se je uvrstilo sedem reprezentanc, ki so se udeležile minulega svetovnega prvenstva: dve iz Evrope (Španija, Francija), dve iz Amerik (ZDA, Argentina), po ena pa iz Oceanije (Avstralija), Afrike (Nigerija) in Azije (Iran). Osma ekipa v Tokiu so gostitelji Japonci, preostala štiri moštva pa bodo znana po dodatnih kvalifikacijah.

Na kvalifikacijah bodo na podlagi rezultata na svetovnem prvenstvu igrale Srbija, Poljska, Češka, Litva, Italija, Grčija, Rusija, Brazilija, Venezuela, Portoriko, Dominikanska republika, Nemčija, Nova Zelandija, Tunizija, Kanada in Turčija, osem držav pa je prejelo posebna povabila na podlagi uvrstitve na svetovni lestvici, med njimi tudi Slovenija in Hrvaška.