Slovenija premagala Japonsko

Košarkarji Slovenije so na olimpijskem turnirju v Tokiu davi vknjižili drugo zmago in si že zagotovili mesto v četrtfinalu.

Premagali so Japonsko s 116:81 (29:23, 53:41, 80:64). Zmaga ni bila nikoli pod vprašanjem, saj so slovenski košarkarji vodili od vsega začetka, vodstvo pa iz četrtine v četrtino povečevali. Japonska se je sicer izkazala z borbenostjo in po zaslugi nekaterih posameznikov. Najboljši strelci Slovenije so bili Luka Dončić s 25 točkami, Zoran Dragić s štiriindvajsetimi in Vlatko Čančar, ki jih je dosegel 16.

Končna uvrstitev Slovenije v skupini bo znana po zadnji tekmi predtekmovanja 1. avgusta ob 10.20 proti Španiji. Njen tekmec pa bo znan po žrebu. Prvouvrščene ekipe iz vseh treh skupin in najboljša drugouvrščena bodo uvrščene v en boben, preostali štiri, torej dve drugouvrščeni ter dve najboljši tretjeuvrščeni, pa v drugega.

Četrtfinala so na sporedu 3. avgusta, polfinali 5. avgusta, tekmi za medalje pa 7. avgusta.