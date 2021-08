Slovenija s Hrvaško, Finsko in Švedsko

Košarkarji Slovenije bodo v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 igrali v skupini C skupaj s Hrvaško, Finsko in Švedsko. V nadaljevanje kvalifikacij se bodo uvrstile po tri najboljše ekipe iz vsake skupine, po novih šestih tekmah pa se bo na prvenstvo v Indonezijo,na Japonsko in Filipine uvrstilo dvanajst evropskih reprezentanc oziroma prve tri iz vsake od štirih novonastalih skupin. Izidi iz prvega dela se upoštevajo v drugem.

Prve tekme bodo konec novembra letos, naslednje februarja 2022, zaključek prvega dela pa junija in julija 2022. Drugi del se bo začel konec avgusta 2022, nadaljeval novembra 2022 in končal februarja 2023.

Slovenija je bila kot četrta reprezentanca na svetu na novi lestvici Fibe uvrščena v prvi kakovostni boben skupaj s Španijo, Francijo in Srbijo. Iz četrtega bobna je na žrebu v Miesu ob Ženevskem jezeru dobila Hrvaško, izpetega Finsko, iz zadnjega, osmega pa Švedsko.

Na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 25. avgusta do 10. septembra 2023 v Džakarti, Okinavi in Manili, kjer bodo tudi zaključni boji, bo nastopilo 32 reprezentanc. V kvalifikacijah jih bo sodelovalo 80 (32 evropskih reprezentanc), skupno pa bo po vsem svetu odigranih 420 tekem.

Slovenija je doslej trikrat nastopila na SP. Leta 2006 na Japonskem je zasedla deveto mesto, 2010 v Turčiji osmo, pred sedmimi leti v Španiji pa sedmo.