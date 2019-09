Izbranci Alberta Giulianija so predčudovitim občinstvom v ljubljanskih Stožicah proti favoritom prvenstva dobili prva dva niza, nato tretjega izgubili, v četrtem pa bili spet boljši in se veselili zmage 3:1(23, 21, -21, 21). Slovenci so blesteli v vseh elementih, poleg odlične igre v obrambi, skoraj fanatične borbenosti, pa je izstopal servis, sicer glavno rusko orožje. Slovenija se bo v polfinalu v četrtek v Ljubljani merila s Poljsko, ki je v drugem današnjem četrtfinalu premagala Nemčijo.