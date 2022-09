Slovenija z Nemčijo, Italija s Kubo

Na svetovnem prvenstvu v odbojki so odigrali še zadnje tekme predtekmovanja, po katerih so znani vsi pari osmine finala. Slovenija se bo v soboto ob 17.30 spet pomerila z Nemčijo. V morebitnem četrtfinalu (v sredo ob 21. uri) jo čaka zmagovalec dvoboja Nizozemska - Ukrajina. Italija, ki je premagala Kitajsko s 3:0 pa bo v osmini finala v ponedeljek v Ljubljani igrala proti Kubi. Drugi pari osmine finala: Nizozemska – Ukrajina (v soboto v Ljubljani), Francija – Japonska (v ponedeljek v Ljubljani), Poljska – Tunizija in ZDA – Turčija (nedelja Gliwice), Srbija – Argentina in Brazilija – Itan (torek Gliwice).