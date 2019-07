Slovenijo spoznal, še preden je sedel na klop

V Slovenijo je uradno prišel februarja letos kot selektor slovenskih odbojkarjev, vendar je Alberto Giuliani, doma v Markah, deželo na sončni strani Alp obiskal že v preteklosti. V moški slovenski izbrani vrsti je nasledil Srba Slobodana Kovaća. Mesto bo zasedal dve sezoni.

Slovenija postaja turistično vse bolj zanimiva. Ste jo vi poznali že pred svojim uradnim prihodom v reprezentanco?

Da, že prej. Sem ljubitelj motorjev, zato sem Slovenijo že prevozil in spoznal. Izkušnje so bile že takrat zelo pozitivne, prijetno je tudi zdaj v vlogi selektorja. Tu se zelo dobro počutim.

V vaši trenerski karieri ste dolgo let trenirali v Italiji, preizkusili pa ste se tudi na Slovaškem in v Turčiji. Kako bi opisali slovenske odbojkarje?

Vsaka država ima svoje značilnosti. Slovenci so zelo podobni Italijanom, zelo so navezani na reprezentančno majico in zelo vestno trenirajo. So tudi zelo gostoljubni do tujcev. Mene in trenersko ekipo, ki jo sestavljajo izključno Italijani, so zelo lepo sprejeli.

Slovenija je nekoliko večja od Veneta, a je v odbojki že osvojila srebro na evropskem prvenstvu 2015. Kako si to razlagate?

Slovenija je majhna država, vendar fizične značilnosti športnikov, želja po dokazovanju in visoki cilji igralcem omogočajo, da lahko parirajo evropskim državam tudi v odbojki. To ni samo naključje, ker za vsem tem stoji športna kultura, ki navdušuje mlade za vse športe.

Kako se spominjate tistega rezultata? Vas je presenetil?

Ekipa, ki osvoji kolajno, mora biti seveda zelo dobra in to mora na igrišču tudi dokazati. O takem razpletu pa odloča tudi trenutna forma in srečen žreb. To je bil sad postopne rasti. Težko bo ponoviti tisti rezultat.

Tudi letos? Septembra vas čaka evropsko prvenstvo, na katerem boste prvo fazo igrali v Ljubljani.

Fantom vedno ponavljam, da je naš cilj zmagati na vseh tekmah. V ekipi mora prevladovati taka miselnost. A zavedamo se, da so preostale reprezentance zelo dobre, popolnejše od naše. Predolimpijski turnir, ki nas čaka v začetku avgusta, bo za nas v bistvu generalka pred evropskim prvenstvom, saj bomo tam igrali tudi proti Poljski in Franciji. Takih dvobojev pa se veselimo, saj nam omogočajo, da ugotovimo, kam sodimo.