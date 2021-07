Slovenska cesta bo olimpijska

Ker slovenski navijači zaradi epidemije ne morejo potovati na olimpijske igre v Tokio, se je Europlakat v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije odločil ustvariti olimpijsko vzdušje v Ljubljani. V času olimpijskih iger bodo del Slovenske ceste v središču Ljubljane spremenili v olimpijsko promenado.

Na 24 digitalnih zaslonih, ki so jih za to priložnost v sodelovanju z OKS odeli v slovenske športne barve, belo, modro in zeleno, bodo od 20. julija do 8. avgusta objavljali urnike tekmovanj slovenskih športnikov, njihove rezultate in aktualne vsebine iz družabnih omrežjih olimpijske reprezentance Slovenije ter to povezali z oglasi olimpijskih sponzorjev.

Po poročanju Slovenskega olimpijskega komiteja bodo obiskovalci Ljubljane tako lahko kar med sprehodom spremljali olimpijske igre v Tokiu, si ogledali fotografije iz olimpijskih iger, ki jih bo v živo na digitalnih zaslonih objavljala ekipa Olimpijskega komiteja Slovenije iz Tokia. “Letošnje igre so res drugačne, ker na tekmah ne bo gledalcev, zato smo takoj podprli projekt Europlakata, za katerega verjamem, da bo pripomogel pri dviganju navijaškega vzdušja v Sloveniji,” je dodal predsednik krovne slovenske športne organizacije Bogdan Gabrovec.