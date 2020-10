Slovenska okrepitev za Allianz Pallacanestro Trieste

Tržaški prvoligaš Allianz Pallacanestro Trieste je dobil okrepitev: to je slovenskei košarkar Jakob Čebašek (1991), 201 centimetrov visoki krilni center (102 kg). Član KK Šentjur bo trenerju Dalmassonu na razpolago že ta teden, z ekipo pa že redno trenira.

S tržaškim klubom se je slovenski košarkar dogovoril za mesečno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še en mesec, ni pa izključeno, da bi v Trstu ostal do konca sezone. Zaradi več poškodovanih igralcev so bili pri Allianzu namreč primorani, da so ekipo dopolnili. »Tako okrepitev smo ravno iskali, saj Jakob lahko pokrije različne pozicije, pomemben je v vseh fazah igre, tako v napadu kot v obrambi,« je še dodal trener Eugenio Dalmasson.

V Sloveniji je Čebašek v prvi ligi igral za Maribor, Šoštanj, Laško in Polzelo. Od julija 2017 je nastopal v Belgiji za dve sezoni, nato pa se je vrnil v Slovenijo. Sprva je igral za Sixt Koper Primorsko, nato za Šentjur.