Slovenska olimpijska bakla danes v Trstu

Slovenska olimpijska bakla bo danes obiskala Trst. Ob 16.30 se ji bodo na Stadionu 1. maja poklonili mladi športniki in športnice, in sicer ritmičarke AŠZ Bor, atleti in atletinje društva Bor Atletika, smučarka SK Devin Caterina Sinigoi ter orientacista AŠZ Gaja Nastja Ferluga in Goran Polojaz. Prisotne bodo nagovorili predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik in predsednica Komisije za zamejski šport pri OKS-ZŠZ Sonja Poljšak. Pred prireditvijo Slovenska bakla v Trstu, ki jo prireja ZSŠDI ob sodelovanju OKS-ZŠZ, je olimpijska plamenica že obiskala Gorico, saj sta 6. maja na Trgu Evropa z njo nekaj metrov pretekla sovodenjska kotalkarica Vida Cotič in števerjanski odbojkar Jernej Terpin.