Slovenska pravljica na Vuelti

Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta bila absolutna protagonista kraljeve, 13. etape španske Vuelte, ki se je zaključila na izjemni strmini Los Machucos. Pogačar je osvojil preizkušnjo, oblekel belo majico in stopil na začasno tretje mesto v skupnem seštevku, Roglič pa je prišel v cilj sočasno z rojakom in tako obdržal rdečo majico vodilnega in povečal naskok pred zasledovalci. Za dvajsetletnega Pogačarja je že druga etapna zmaga na letošnji tritedenski španski dirki. Drugo mesto skupnega seštevka zaseda Španec Alejandro Valverde (zaostanek dve minuti in 25 sekund), Pogačar pa na tretjem mestu zaostaja tri minute in sekundo za Rogličem.

Vuelta sicer po današnji etapi še ni odločena, je pa dokončno pokazala, da je Roglič prvi kandidat za končno zmago, saj je uspešno prestal 166,4 kilometra dolgo etapo s štirimi gorskimi cilji tretje kategorije, dvema druge kategorije in zaključnim Los Machucosom, ciljem najtežje, HC-kategorije. Njena strmina je na nekaterih delih tudi 25-odstotna, tako da Španci temu klancu »ljubkovalno« pravijo rampas inhumanas oz. nečloveški vzpon.