Slovenski derbi Olympii, Zalet praznih rok

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Olympia 0:3 (17:25, 20:25, 23:25)

Soča: Devetak 6, Černic 2, Persoglia 3, Delle Case 3, Manfreda 6, Devetta nv., Margherito (L), Hlede 15, Makuc 0, Vižintin 1, Cavallaro 0, Cotič nv. Trener: Battisti.

Olympia: Terpin 3, Cotič 20, Pavlović 7, S. Komjanc 20, Cobello 1, Hlede 2, Černic 0, M. Komjanc 5, Š. Čavdek (L1), A. Čavdek (L2), Corsi nv. Trener: Makuc.

Altura Todorov Ristrutturazioni – Sloga Tabor Eutonia 3:1 (25:23, 23:25, 25:22,25:15)

Sloga Tabor Eutonia: Antoni 0, Buri 24, Castellani 1, Kante 4, Kosmina 8, Skilitsis 4, Dessanti (L1), Smeraldi (L2), Gianeselli, Grassi 0, Jerič 4, Riccobon 5, Stefani 1, Sutter 1. Trener: Ambrož Peterlin.

ŽENSKA C-LIGA

Al Collio Rojalkennedy – Zalet ZKB 3:1 (25:15, 25:17, 18:25, 25:15)

Zalet ZKB: Ciuch 14, Furlan 2, Stergonšek 5, Tientcheu 15, Vattovaz 1, Vinkler 5, Misciali (L1), Lovriha (L2), Grilanc 1, Gruden 1, Petra Gulich, Hussu 0, Rapotec 1, Vidoni 0. Trenerka: Daniela Ciocchi.

Že pred tekmo je bilo jasno, da čaka Zalet ZKB težka naloga, saj je Royalkennedy en boljših ekip v tej skupini. Domače igralke so visoke, bistveno starejše od naših in torej tudi veliko bolj izkušene, kar je na igrišču prišlo še kako do izraza. Kljub dokaj gladkemu porazu pa zaletovke sploh niso razočarale, nasprotno. V ekipo se je po poškodbi kolena vrnila Veronika Vinkler in tako prvič letos nastopila, in to zelo uspešno, kar potrjuje, da je poškodba mimo. Odsotna je bila Giorgia Radina, ki se je poškodovala prejšnji teden, namesto nje je na gostovanje šla mlada Alena Rapotec, ki jo je trenerka Daniela Ciocchi tudi poslala na igrišče in je že v svojem prvem nastopu v C ligi dosegla točko z odličnim servisom. Trije izgubljeni seti so se končali z visoko razliko v točkah, takoj pa moramo poudariti, da gre to pripisati izredno ostremu servisu domače ekipe. Igralke Royalkennedyja so spravljale v težave zaletovke prav s servisom in si vsakič nabrale nekaj zaporednih točk. Ko so odbojkarice Zaleta dobro sprejemale, pa smo bili priča lepim in dolgim akcijam, v katerih Zalet ZKB ni zaostajal za domačinkami, vendar je bilo zaostanek nemogoče nadoknaditi. Odlično pa so igralke Zaleta ZKB odigrale tretji set, v katerem so predvsem z odlično obrambo presenetile domačinke, ki niso mogle spraviti napadov na tla. Žal tako visokega ritma igralke Zaleta niso mogle ponoviti še v zadnjem setu, vsekakor so ponovno dokazale, da so v vzponu in da se dobro delo na treningih že obrestuje.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Spilimbergo 0:3 (14:25, 14:25, 15:25)

Soča: Scocco 3, Cotič 2, Berzacola 0, Komic 0, Ferfoglia 1, Piva 11, Gruden 4, Deiuri 0, Menis 3, Soprani 0, Colja 2, Flospergher 0. Trener: Milocco.

MOŠKA D-LIGA

Naš prapor – Volley Club TS 2:3 (21:25, 25:20, 27:25, 25:27, 10:15)

Naš prapor: Juren 20, Feri 14, Persoglia 16, Bittesnich 1, Boškin 7, Sfiligoi 1, Korbi (L), Sanzin 2, Bajt 0, Valentinčič 0, Medeot 11, P. Devinar (L2), in A. Devinar nv. Trener: Juren.