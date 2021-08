Slovenski košarkarji četrti najboljši na svetu

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je po koncu olimpijskega turnirja objavila posodobljeno lestvico. Slovenski košarkarji so s 16. mesta skočili na četrto. Pred njimi so le ZDA, Španija in Avstralija. Fiba je v obrazložitvi zapisala, da je Slovenija občutno napredovala zaradi zmag na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu ter uvrstitve v polfinale olimpijskih iger. Dodatne točke je dobila, ker je premagala številne reprezentance, ki so bile na lestvici uvrščene pred njo, hkrati pa Fiba pri točkovanju upošteva tudi končno razliko na tekmah.

Lestvica Fibe temelji na dosežkih zadnjih osmih let, kar pomeni, da so na novi razpredelnici izbrisani rezultati z olimpijskih iger v Londonu 2012.

Slovenija je s tem druga reprezentanca Evrope in bo verjetno nosilka kvalifikacijskih skupin za svetovno prvenstvo 2023. Žreb bo predvidoma v začetku septembra, prvi krog kvalifikacij pa je na sporedu novembra letos. Za njo so do desetega mesta Francija, Srbija, Argentina, Italija, Litva in Grčija.

Skok Slovenije za dvanajst mest je tretji največji med 164 državami na lestvici. Za več sta napredovali le Kostarika (+ 22) in Nikaragva (+ 19).