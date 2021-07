Slovenski košarkarji nestrpno pričakujejo začetek tekmovanj

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je po petih dnevih zapustila pripravljalni tabor v mestecu Fukui in po krajšem poletu do Tokia točno opoldne po lokalnem času vstopila v olimpijsko vas, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije. Selektor Aleksander Sekulić je igralcem namenil prost popoldan, v četrtek pa bodo košarkarji prvič preizkusili koše v dvorani za trening v Saitama Super Areni, ki bo gostila tekme olimpijskega turnirja.

»Pripravljalni tabor smo dobro izkoristili. Poudarek na treningih je bil predvsem na naši igri. Pogledali smo kar nekaj posnetkov tekem iz Kaunasa, jih s trenerji analizirali ter delali na odpravi pomanjkljivosti. V ekipi je opazno veliko pričakovanje pred začetkom olimpijskega turnirja, ki se je s prihodom v Tokio in olimpijsko vas še povečalo. Občutki so neverjetni. Lepo je videti številne športnike na istem mestu in zelo veseli smo, da smo tu. Do prve tekme je še nekaj dni in komaj čakamo, da se vse skupaj začne,« je ob prihodu v olimpijsko vas dejal reprezentant Luka Rupnik.

Slovenija bo na svojih prvih olimpijskih igrah igrala v skupini C skupaj zArgentino, Japonsko in Španijo. Moški košarkarski turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger in bo potekal do 7.avgusta.