Slovenski košarkarji z Avstrijci, Madžari in Ukrajinci

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem leta 2021 pomerila z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino v skupini F. Italijanski košarkarji, ki kot gostitelji imajo že zagotovljeno mesto na EuroBasketu, bodo kljub temu odigrali kvalifikacijske tekme, nastopali pa bodo proti Severni Makedoniji, Estoniji in Rusiji v skupini B.

Na EP se bodo iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin uvrstile po tri reprezentance, iz skupin, kjer nastopajo gostitelji zaključnega prvenstva (Nemčija, Italija, Gruzija in Češka), pa po dve izbrani vrsti.

V kvalifikacijah bo sodelovalo 32 reprezentanc, na zaključnem turnirju pa jih bo nastopilo 24.

Skupina A: zmagovalka turnirja (Slovaška, Ciper in Romunija), Poljska, Izrael, Španija

Skupina B: Italija, Severna Makedonija, Estonija, Rusija

Skupina C: Češka, Belgija, Litva ,zmagovalka turnirja (Albanija, Belorusija in Danska)

Skupina D: Hrvaška, Turčija, Nizozemska, Švedska

Skupina E: Finska, Gruzija, zmagovalka turnirja (Švica, Portugalska in Islandija), Srbija

Skupina F: Avstrija, Madžarska, Slovenija, Ukrajina

Skupina G: Nemčija, Črna gora, zmagovalka turnirja (Luksemburg, Kosovo in Velika Britanija), Francija

Skupina H: Grčija, Latvija, BiH, Bolgarija