Slovenski odbojkarji se nočejo ustaviti (video)

Polfinalna zmaga na evropskem prvenstvu v odbojki je navdušila vse Slovence. Odbojkarji so povzročili pravo evforijo, navijači so do vrha napolnili dvorano Stožice, zdaj pa razmišljajo o poti v Pariz. Odbojkarji pa bodo v Parizu razmišljali o zlati medalji.

Slovenski odbojkarji so že vsaj ponovili izjemen dosežek izpred štirih let, ko so bili evropski podprvaki, seveda pa imajo možnost, da ga še nadgradijo. Tudi v odzivih po tekmi so poudarjali, da je polfinalna zmaga le en cilj oziroma stopnička na poti do končnega slavja. Veseli so bili izjemne podpore v Stožicah, poudarjali, da brez fanatičnih in fantastičnih navijačev ne bi prišli tako daleč, ter izrazili upanje, da se jih bo veliko odločilo tudi za pot v Pariz.