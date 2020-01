»Slovenski šport v Italiji je pri dobrem zdravju«

Predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji je lani spomladi začel svoj tretji mandat na čelu športne krovne organizacije Slovencev v Italiji. V že tradicionalnem novoletnem intervjuju smo ga vprašali, kaj vse nas na športnem področju čaka v letu 2020. Vprašali pa smo ga še marsikaj.

Lani ste začeli svoj tretji mandat na mestu predsednika ZSŠDI. Ali je bila odločitev za tretjo kandidaturo najtežja doslej? Zakaj ste se pravzaprav odločili, da nadaljujete svoje poslanstvo? Biti predsednik ZSŠDI je namreč zahtevno in naporno.

Ne morem reči, da je bila odločitev za tretji mandat najtežja doslej, je pa res, da je bila zelo premišljena. Res je tudi to, da vloga predsednika ZSŠDI ni ravno najlažja, saj zahteva od človeka veliko predanosti, veliko strokovne priprave in ti izniči veliko prostega časa. Za ponovno kandidaturo sem se zelo zavestno odločil zato, ker sem v sebi začutil še veliko ustvarjalne energije, ker se mi v mislih prepleta še veliko načrtov in idej, ki bi jih zelo rad uresničil in ker sem prepričan, da jih bom s sodelavci tudi udejanjil. Prepričan sem, da bom kos nalogi, ki so mi jo predsedniki društev zaupali.

Kako bi ocenili leto 2019?

Leto, od katerega smo se poslovili, pušča na našem športnem področju pozitiven predznak. Naša društva so dosegla v ekipnih športih nekaj zelo odmevnih napredovanj, pri individualnih športih pa so se naši športniki marsikje prebili zelo visoko in se uveljavili celo na državnem merilu. Je pa tudi res, da nam je tu pa tam tudi nepričakovano spodrsnilo, česar morda nismo pričakovali. Veseli me vsekakor predvsem to, da so naše športne sredine tudi v tem letu pokazale dokaj visoko stopnjo iznajdljivosti, organiziranosti in strokovne pripravljenosti. Lahko rečem, da je naš slovenski šport v Italiji, globalno gledano, pri dobrem zdravju.