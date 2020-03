Slovensko košarkarsko prvenstvo uradno končano

Slovenija letos ne bo imela državnega prvaka v košarki. Člani izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije so namreč na dopisni seji sprejeli odločitev, da so tekmovanja v vseh ligah in starostnih kategorijah pod okriljem KZS z današnjim dnem uradno končana.

Pri ženskah so prvakinje postale košarkarice Cinkarne Celje, ki bile prve po rednem delu, vodilne so bile tudi v drugem delu, hkrati pa v domačem prvenstvu niso doživele poraza.