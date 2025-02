SloVolley se je upiral vodilnemu, Soča pokalni prvak, zmaga Jadrana

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

SloVolley ZKB - Monselice 0:3 (21:25, 18:25, 20:25)

SloVolley ZKB: Bensa 5, Pauli 5, Komjanc 6, Giusto 3, Sutter 1, Jerič 7, Castellani 0, Terpin 6, Micali 4, Sicco 4, Margarito (L1), Dessanti (L2), Cherin. Trener: Peterlin.

SloVolley ZKB je moral priznati premoč vodilni ekipi Monselice, proti kateri je izgubil s 3:0, a se ji je večji del tekme dobro upiral. V ključnih trenutkih pa so dokazali, da so boljši nasprotnik. Z dobro obrambo in blokom so odbojkarjem SloVolleyja onemogočali, da bi zlahka prišli do točk.

V prvem setu je z nekaj asi SloVolleyju uspelo povesti s 15:12, zadnjič so vodili pri rezultatu 20:19, a na koncu izgubili z 21:25. V drugem setu so doživeli nekakšen black-out, s katerim so si priigrali zaostanek 11:17, ki ga niso mogli več nadoknaditi, čeprav se jim je uspelo z nekaterimi dobrimi akcijami nekoliko približati, na koncu pa so izgubili z 18:25. Tretji set je bil izenačen do izida 17:17, nakar je Monselice znova dokazal, zakaj je vodilni in brez težav osvojil še tretji in zadnji set.

Deželni pokal, finale:

Mariano - Soča ZKB Lokanda Devetak 1:3 (25:19, 23:25, 21:25, 19:25)

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Virtus Padova 74:73 po podaljšku (13:22, 32:38, 44:47, 59:59)

Jadran: Batich 15 (2:5, 2:6, 3:6), Demarchi 17 (4:4, 5:9, 1:6), De Petris 6 (-, 3:5, -), Gobbato 12 (0:3, 6:9, -), Karapetrović 2 (-, 1:2, 0:1), Milisavljevic 13 (3:4, 2:7, 2:5), Besedič 9 (2:4, 2:4, 1:3), Jakin 0 (-, 0:1, -), Gulič nv, Malalan nv. Trener: Vatovec.

Jadranovci so sklenili regularni del meddeželne B-lige z domačo zmago proti močni ekipi Virtusa iz Padove. Uspeh Vatovčevih varovancev je le prestižnega značaja, saj si je moštvo iz Padove že zagotovilo uvrstitev v skupino ekip za napredovanje, medtem ko se bodo morali jadranovci truditi v skupini za obstanek. Na dlani pa je, da pomeni Jadranova zmaga spodbuda glede samozavesti v nadaljnjem boju za obstanek. Kot kažejo izidi posameznih četrtin in nato podaljška, je bila tekma, razen prvih 10 minut, zelo izenačena. Jadranovci so bili na tem, kot že na mnogih zadnjih srečanjih, da bi si zagotovili zmago že v regularnem delu, pa so storili nekaj naivnih napak in so si morali tokrat prigarati zmago v podaljšku. Za nedeljski uspeh si zaslužijo prav vsi jadranovci pohvalo za požrtvovalnost in borbenost. Pred drugim delom prvenstva čaka sedaj Vatovčeve fante dvotedenski premor.