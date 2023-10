SloVolleyju, Soči, Zaletu in Mavrici prva zmaga

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB Ferrojulia – Maschio Pallavolo Buja 3:1 (25:19, 13:25, 25:12, 25:14)

Zalet ZKB Ferrojulia: Furlan 10, Francesca Misciali 20, Ilaria Misciali 8, Vattovaz 3, Vigini 10, Winkler 12, de Walderstein (L1), Močnik (L2), Giurda, Gulich, Stergonšek 0, Surian, Vidoni. Trener: Nicholas Privileggi.

Na svoji prvi tekmi v letos domači telovadnici v Nabrežini so zaletovke osvojile vse tri točke. Kot je razvidno že iz izidov v posameznih setih, je šlo za dokaj čudno tekmo. Domače igralke so začele nekoliko zakrčeno, niso se mogle sprostiti, a so kljub temu set osvojile. V drugem so nerazumljivo popustile na vsej črti, naredile preveč napak in gostje, katere odlikuje odlična igra v obrambi, so to izkoristile in stanje v setih izenačile. V tretjem in četrtem so nato zaletovke zaigrale kot prerojene, začele ostreje servirati in se razigrale v napadu, tako da jim nasprotnikova obramba ni bila nikoli kos in so Buji prepustile le peščico točk.

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB Trst Gorica – Il Pozzo Pradamano 3:0 (25:13, 25:20, 25:16)

SloVolley ZKB: Antoni 2, Giusto 14, Jereb 3, Komjanc 14, Kosmina 4, Terpin 5, Margarito (L1), Dessanti (L2), Buri 6, Castellani 0, Jeric 1, Riccobon, Skilitsis 2. Trener: Ambrož Peterlin.

SloVolley ZKB je prvenstvo začel z odliko in prve tri točke osvojil po nekaj več kot uri igranja. Krstni nastop v italijanskem prvenstvu je opravil podajač Matija Jereb, ki je že po nekaj akcijah dokazal, da predstavlja razred zase in je res pravi organizator igre.

Pradamano, ki je lani izpadel iz B-lige, nastopa letos z nekoliko pomlajeno, a borbeno ekipo, ki pa tokrat niti zdaleč ni bila dorasla SloVolleyju. Gostitelji so nasprotnika prekašali prav v vseh elementih in takoj dokazali, da si želijo gladke zmage. Prvi set so osvojili po res hitrem postopku, saj se jim Il Pozzo nikoli ni mogel enakovredno upirati. Po tako lahko osvojenem nizu je SloVolley nekoliko popustil, a igral še vedno dovolj zbrano, da je spravil pod streho tudi drugi set in potem v velikem slogu osvojil še tretjega.

Tre merli Triestina volley - Soča Zkb Lokanda Devetak 1:3 (25:23, 21:25, 15:25, 19:25)

Soča: T. Cotič 24, Devetak 6, A. Čavdek (L), Hlede 12, Černic 5, Antoni 10, Persoglia 7, Conte 0; n.v.: Boškin, A. Cotič (L2), Makuc, Miklus, Vižintin, Manfreda. Trener: Lucio Battisti.

Prvo prvenstveno tekmo deželne C-lige je Soča v Trstu osvojila s 3:1. Proti moštvu Tre merli so varovanci trenerja Battistija na začetku opravili kar nekaj napak, tako da je prvi set šel nasprotnikom. V nadaljevanju pa je ekipa, ki letos v primerjavi s prejšnjim letom nastopa z nekoliko spremenjeno postavo, izboljšala predvsem na servisu in z manj napakami postavila moštvo Tre merli v težave. Posledično je tako osvojila vse tri nize in domov odnesla poln izkupiček točk v telovadnici, v kateri v zadnjih treh letih ni še zmagala.

ŽENSKA D-LIGA

Mavrica Arcobaleno – Chions Fiume Volley 3:2 (15:25, 25:19, 14:25, 25:17, 15:12)

Mavrica: Contino 13, Mazzoli 3, Berzacola 7, Benedetti 5, N. Volčič 6, Komic 11, Marangon (L1), D'Amelio (L2), Visintin 0, J. Tomsič 0, N. Tomsič 0, nv. Tognolli, Buna in Gabbana. Trener: Quarta.

Mavrica Arcobaleno je v krstnem nastopu v D-ligi osvojila prvo zmago. Prvi niz je sicer prepustila predvsem zaradi začetne treme in dovolile, da so nasprotnice kar 10 točk osvojile s prodornim servisom. Od drugega niza dalje pa so varovanke potrjenega trenerja Quarte zaigrale veliko bolj prepričljivo. Oddale so le še tretji niz, v katerem je Chions, ki je sestavil ekipo z igralkami U16, manj grešil.

Roveredana – Kontovel Zalet 3:0 (25:13, 25:14, 25:22)

Kontovel: Kovačič 7, Grilanc 1, Kalin 6, Ciuch 6, Hussu 1, Skerk 3, Breganti 1, Kneipp 3, Ban 1, Pertot 2, Bezin (L). Trener: Calzi.

Igralke Kontovela, lanske zmagovalke 1. ženske divizije, so morale v 1. krogu D-lige priznati premoč Roveredane iz okolice Pordenona. V prvih dveh nizih so zaigrale zelo zakrčeno, kar so gostiteljice takoj izkoristile. Sprejem je bil sicer zadovoljiv, zataknilo pa se je v napadu. Trener Calzi je potek srečanja skušal spreobrniti tudi z nizom menjav, a se ni izšlo. Boljšo igro so igralke Kontovela pokazale v tretjem nizu, ko so tudi povedle, a to še ni bilo dovolj, da bi ga osvojile.

Zaradi poškodovane Neže Gruden, ki bo zaradi mišične poškodbe odsotna mesec dni, so se na korektorju zvrstile Ban, Pertot in Kneipp.