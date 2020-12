Smučarski centri v naši deželi zaživeli, smučajo samo tekmovalci

Od sobote delujejo tudi v naši deželi nekateri smučarski centri. Po dogovoru med Promoturom, deželo FJK in smučarsko zveze FISI so kot v drugih deželah odprli nekaj smučarskih prog izključno za tekmovalce. Torej za člane klubov, ki imajo izkaznico Fisi in opravljen zdravniški pregled ob spremstvu akreditiranega trenerja (na seznamu STF). Od 30. novembra so namreč po odločitvi državne smučarske zveze Fisi vse tekmovalne kategorije – vključno 6-letni superbabyji – državnega interesa in zato lahko trenirajo v pričakovanju državnih prvenstev.

Odprtje smučišč – v soboto so delovale po dve proti na Piancavallu, Zoncolanu, Sappadi (Plodnu) in zgornji del višarske proge na Trbižu – so seveda izkoristili tudi slovenski smučarski klubi. V Sappadi so tako včeraj trenirale skupine AŠD Mladina, in to skupina miškov pod vodstvom Gašperja Zavirška, dečki in naraščajniki z Markom Preslom in skupina, ki sicer ni tekmovalna, a se pripravlja na učiteljski tečaj z demonstratorjem Vidom Baruco.

Za prvi smučarski izhod so se odločili tudi pri SK Devin, a niso izbrali deželnih smučišč, kjer so napovedovali omejeno uporabo prog. Zato so odpotovali na Kreuzbergpass, kjer so tri tekmovalne skupine – babyji in miški, dečki in naraščajniki in mladinci trenirali cel dan.

