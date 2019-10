Sobotna tekma Pallacanestro Trieste prenešena

Sobotni dvoboj tretjega kroga košarkarske A-lige med ekipama Pallacanestro Trieste in AX Armani Exchange Milano so zaradi posledic obilnega deževja, ki je v sredo zjutraj delno poplavilo tržaško športno dvorano Allianz Dome, prenesli. Tržaški klub se bo z vodstvom milanske Olimpie, zvezo Legabasket in košarkarsko zvezo FIP za določitev novega termina sestalo v naslednjih dneh, ko bo znano, kdaj bo športna dvorana v Ul. Flavia spet uporabna. »Voda je pronicala na več mestih, poškodovala pa je predvsem električno napeljavo. Šele po dodatnih pregledih bo znana dejanska škoda. Na srečo je igrišče ostalo nepoškodovano,« so nam sporočili iz Pallacanestro Trieste. Iz vodstva kluba so tudi sporočili, da bo klubska blagajna ta konec tedna ostala zaprta ter da bodo v kratkem objavili navodila za tiste, ki so že kupili vstopnice za odpadlo sobotno tekmo.