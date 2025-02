Soča šele po petem setu, sočani v finalu deželnega pokala

ODBOJKA

DEŽELNI POKAL - Polfinale

Soča ZKB Lokanda Devetak – Triestina Volley 3:0 (25:22, 25:21, 26:24)

Soča: I. Devetak 7, Miklus 18, Černic 7, Princi 3, Čavdek (L), T. Cotič 9, Vižintin 16; n.v. S. Cotič, A. Cotič, Antoni, Persoglia, Pantani, M. devetak (L). Trener: Battisti.

Soča je v polfinalu deželnega pokala v domači telovadnici premagala Triestino Volley in se tako uvrstila v finale, ki bo jutri, v nedeljo, ob 17.30 v Zoppoli. Drugi finalist je Mariano, ki je bil s 3:2 boljši od Fiume Veneta.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Mossa 3:2 (25:21, 25:11, 23:25, 13:25, 17:15)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 18, Cotič nv, L. Berzacola 7, Komic 14, Paulin 5, Falzari (L), A. Berzacola 17, Tosolini nv, Gruden 0, Spindler 0, Menis 12, Soprani nv, Colja 1. Trener: Orel.

Moraro – Zalet Kontovel Bar Tabor 3:0 (25:12, 25:19, 26:24)

Kontovel Zalet Bar Tabor: Ciuch 4, Kovačič 8, Kalin 8, Skerk 2, Zonta 1, Gruden 10, Pertot nv, Trevisan 0, Kneipp 4, Rapotec nv, Ban nv, Bezin (L1), Barut (L2). Trener: Berlot.

MOŠKA D-LIGA

Muzzana – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (27:25, 25:20, 25:21)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Kalc, Mesar, Mavrič-Žikic, Mezzari 0, Segre 11, Vremec 17, Vattovaz (L), Petric (L2), Golob, Mattana. Trener David Jercog.

Tokrat okrnjena Sloga Tabor Studio Vegliach se z gostovanja vrača brez točk, tako gladek poraz pa je nekoliko varljiv, saj so bili gostujoči igralci stalno enakovredni domačinom. V prvem setu so bili že na pragu zmage, ko je pri zaključni točki sodnik spregledal dotik domačinov v bloku in tako preprečil slogašem, da bi niz osvojili. Tudi preostala dva sta bila zelo izenačena. V tretjem so gostje nadoknadili zaostanek 1:8, se potem srčno borili, čisto v končnici pa so jih drago stale naivne napake.

Tekma sama je bila pravzaprav brez pomena za obe ekipi, ki se bosta v drugem delu prvenstva borili v play – outu. Trener David Jercog, ki je tokrat nadomestil odsotnega Lorisa Maniaja, je tako strnil potek srečanja: »Fantje niso igrali slabo, nasprotno. Občasno je bila njihova igra res dobra, bili so zelo zagrizeni predvsem v obrambi, žal pa je nekaj napak, predvsem na servisu, pripomoglo k tako gladki zmagi domačinov. Ko jim bo uspelo zaigrati bolj sproščeno, bodo končno lahko le dokazali, česa so zmožni.«