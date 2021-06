Soča ZKB deželni prvak, Zalet Dvigala Barich najboljši v Trstu in Gorici

V Gorici so v telovadnici Mirka Špacapana podelili prvi odbojkarski mladinski deželni naslov. Ta je šel v roke odbojkarjem Soče ZKB, ki so potrdili, da v deželi nimajo prave konkurence. Futuro so premagali brez izgubljenega niza. Naslednji teden čaka sočane že meddeželni finale proti ekipama iz Lombardije in Veneta, najboljša ekipa pa bo igrala državni finale.

V Trstu na Judovcu pa so igrali medpokrajinski finale prvenstva under 19 za ženske. Prvak za Trst in Gorico je postal Zalet Dvigala Barich, ki je po petih nizih strl odpor Eurovolleyschoola. Igralke združene ekipe bodo zdaj merile moči na deželni ravni.

DEŽELNI UNDER 17 MOŠKI

Soča ZKB - Futura 3:0 (25:14, 25:22, 25:15)

Soča ZKB: Černic, Feri, Devetta, Gianeselli, Sartori, Midena, Vižintin, Tomsič (L), Antoni, Makuc, Miklus. Trener: Juren.

MEDPOKRAJINSKO PRVENSTVO UNDER 19 ŽENSKE

Eurovolleyschool - Zalet Dvigala Barich 2:3 (25:8, 22:25, 25:21, 21:25, 9:15)