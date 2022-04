Soča ZKB Lokanda Devetak dosegla obstanek v C-ligi

Play-off

Pordenone – Olympia 0:3 (15:25, 19:25, 19:25)

Olympia: M. Komjanc 2, Terpin 10, Corsi 3, Cotič 12, Pavlović 6, S. Komjanc 10, Luppoli 0, Cobello 2, Hlede 5, Černic 0, A. in Š. Čevdek. Trener: Makuc.

Sloga Tabor Eutonia – Futura Cordenons 1:3 (25:18, 21:25, 26:28, 28:30)

Sloga Tabor Eutonia: Buri 17, Castellani 3, Kante 5, Kosmina 27, Skilitsis 3, Sutter 4, Privileggi (L1), Dessanti (L2) Antoni, Jerič, Manià, Riccobon 5, Smeraldi 0, Stefani. Trener: Ambrož Peterlin

Slogi Tabor Eutonia ni uspelo, da bi v prvi polfinalni tekmi je na domačem igrišču premagala favorizirano Futuro, čeprav je bila res zelo blizu ugodnejšega razpleta, kot je strnil vtise takoj po tekmi trener Ambrož Peterlin: »Oni so boljši, vendar bi prav nič ne ukradli, če bi zmagali mi s 3:1!«

Tekma je bila res lepa in kar številna publika je lahko resnično prišla na svoj račun. Sloga Tabor Eutonia je odlično začela. Poškodovanega podajača Gianesellija je nadomestil Castellani, na klopi pa je bil tudi Loris Manià, pripravljen, če bi se slučajno kaj zalomilo. Na srečo se ni, in ekipa je svoje goste povsem presenetila. Slogaši so bili vseskozi v vodstvu in Futuri nikakor ni uspelo, da bi jih ogrozili. V drugem setu je pri gostih stopil na igrišče veteran in trener – podajač Colussi, ki ima veliko izkušenj tudi iz državnih lig (podobno kot korektor Future Corazza, ki je igral tudi za Slogo Tabor v B ligi), kar se je tudi poznalo, saj je vnesel v igro svoje ekipe dosti večjo gotovost. V istem setu pa se je, žal, poškodoval libero Sloge Tabor Eutonia Nicholas Privileggi, kateremu želimo, da ni nič hujšega, kar je soigralce nekoliko spravilo s tira, čeprav ga je drugi libero Dessanti zelo dobro nadomestil. Ta set je splaval po vodi, preostala dva pa sta bila resnično razburljiva in polna preobratov. V tretjem je Futura vodila že z 21:17, a se slogaši niso dali, najprej izenačili, povedli s 23:22, 24:23 in 26:25, a nekaj netočnosti čisto v končnici je pripomoglo k zmagi gostov. V četrtem so bili slogaši dalj časa v vodstvu, v končnici že 24:22, a jih je Futura ujela, povedla s 26:25, slogaši so jim še nekajkrat izničili set žogo, na koncu pa se je sreča vendarle nasmehnila gostom.

Loris Manià: »Škoda za končni izid, tekma je bila res lepa, gledali smo lepo odbojko na obeh straneh mreže. Škoda, da smo v obeh končnicah naredili kako rahlo napako, saj bi si prav gotovo zaslužili vsaj igranje tie breaka. Vsekakor je bil to lep trening za sobotno povratno tekmo. V Cordenonsu sicer še nikoli nismo zmagali, a morda se bo enkrat le posrečilo.« (inka)

Play-out

Soča ZKB Lokanda Devetak – Altura 3:2 (27:29, 29:27, 16:25, 25:21, 15:8)

Soča ZKB Lokanda Devetak je Alturo premagala še drugič – v soboto je bilo 3:0, tokrat pa 3:2 – in tako dosegla željan obstanek v moški C-ligi. V Gorici so sovodenjski fantje na drugi tekmi play-outa naleteli na še okrepljeno Alturo z zelo prodornim Cotturjem, ki v soboto ni igral, a so se s srčno in borbeno igro vendarle uspeli zoperstaviti in se upravičeno veselili obstanka.

V prvem nizu Soča ni uspela dobiti odgovora na napadalno igro Alture: v izenačeni končnici je binom Paron– Cottur naredil svoje. V drugem je spet kazalo slabo: Altura je povedla 11:17, 14:20 in celo 20:24. A se Soča z Manfredo in Hledejem (ki je v začetku drugega niza zamenjal Makuca) na čelu ni predala in počasi začela nizati razliko do izenačenja 24:24. Bilo je še tudi 27:27, ko sta dva uspešna bloka Manfrede vendarle pomenila izenačenje v nizih 1:1. Zmaga še ni prinesla preobrata, saj je tretji niz minil ekspresno z zmago Alture. Po gladkem porazu pa je Soča vendarle reagirala. Altura je sicer v četrtem nizu nudila nekaj več odpora kot Soča v tretjem, a so Černic in ostali ves čas diktirali ritem in brez težav osvojili 25. točko. V ospredje sta stopila spet tudi blokerja, Persoglia s sevisom, Devetak pa vnovič z napadom. Z zmago je Soča, pri kateri so se sicer izkazali vsi igralci – z obrambami tudi Delle Case in libero Margarito – izsilila peti niz, v katerem je odločno začela in povedla 7:2. Pri Alturi je bilo vse več napak, medtem ko je bila Soča precizna, borbena in prodorna do konca. Po zadnji, 15. točki so se fantje zasluženo veselili zmage in tudi obstanka.

»Rad bi pohvalil vse igralce. Prvenstvo ni bilo enostavno zaradi več dejavnikov. Smo pa uspeli doseči glavni cilj, istočasno pa tudi to, da so na igrišču veliko preživeli tudi mladi igralci,« je po tekmi povedal trener Lucio Battisti.