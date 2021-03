Sofia Goggia osvojila smukaški globus

Finale svetovnega pokala v alpskem smučanju bo v švicarskem Lenzerheideju minil brez finalnih preizkušenj v kraljevski disciplin. Oba smuka, moški in ženski, ki sta bila načrtovana za danes, sta odpovedana zaradi neugodnega vremena s sneženjem, so sporočili organizatorji. Tekem ne bodo nadomeščali. Brez nastopa sta ostala Martin Čater in Ilka Štuhec.

V ženski konkurenci je bila v minuli smukaški sezoni najbolj prepričljiva Italijanka Sofia Goggia, ki je prevladovala na decembrskih in januarskih smukih.

Italijanka (480), ki je zaradi poškodbe kolena izpustila sklepni februarski del sezone in domače svetovno prvenstvo, je svoj drugi smukaški globus po letu 2018 osvojila s prednostjo 70 točk pred Švicarko Corinne Suter (410). Tretja v seštevku discipline je Švicarka Lara Gut-Behrami (383).

Mali kristalni globus v smukaškem seštevku alpskih smučarjev je v sezoni 2020/21 tako osvojil Švicar Beat Feuz, ki je prišel do svojega četrtega smukaškega globusa, četrtega po vrsti.