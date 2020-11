Spletna pogovorna oddaja z Vidom Kavtičnikom

Luč sveta je včeraj ugledala nova spletna pogovorna oddaja in podcast, ki jo bo vodil dolgoletni slovenski rokometni reprezentant Vid Kavtičnik. Spletne oddaje in podcasti Šport 1na1 z Vidom bodo po besedah ustvarjalcev oddaje, Zavarovalnice Generali in agencije Sportanzo, mešanica sproščenega pogovora in rednih rubrik. Oddaje si bo možno ogledati prek različnih Facebook profilov ali na Youtubu, v premierni je bil gost oddaje košarkar Boštjan Nachbar. »V življenju sem vselej delal stvari drugače, malce po svoje, z željo po novih izzivih. In prav vse to vključuje nov projekt, katerega protagonist bom vsaj do konca leta 2021,« pravi 36-letni Vid Kavtičnik, dvakratni udeleženec olimpijskih iger, kapetan slovenske reprezentance, zmagovalec lige prvakov, diplomant danske univerze za športni menedžment in marketing ter trenutno član francoskega kluba Usam Nimes.

V oddaji bo Kavtičnik gostil aktivne in upokojene športnike, sicer pa bodo spletni kotiček bogatile še rubrike Generalno v 60 sekundah (intuitivno izbiranje med nasprotji), Vidov uvid (pogled gosta nase v preteklosti in prihodnosti), Te lahko bolje vidim (ozadje življenja gosta v trenutnem okolju), Vidovi miti in legende (odstiranje tančic športa in soočenje mnenj), Nevidni oboževalec (skrivni gost presenečenja) in Previdno z mano (obrnjena vloga med voditeljem in gostom).

»Slovenska športna scena je dobila svež, nenavaden, sodoben produkt, ki se bo gotovo še dodatno razvijal. Užitek je sodelovati z nekom, ki se vsega projekta loti srčno, načrtno in na samosvoj način,« je o 1na1 z Vidom, ki bo na sporedu vsakih štirinajst dni, povedal prvi gost oddaje Nachbar.

Oddaje so dostopne na Facebook in Youtube profilih Zavarovalnice Generali in agencije Sportanzo.