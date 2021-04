Spletni prenos na A-ligaški ravni

Laskave pohvale so po sobotni tekmi prejeli z različnih kotičkov Italije. Oglasili so se tudi prvoligaški klubi, ki so organizatorjem sobotnega prenosa goriškega derbija moške C-lige med Olympio in Sočo ZKB čestitali. Posnetek tekme naYouTube kanalu ŠZ Soča je bil namreč zelo podoben tistim, ki jih navadno spremljamo po televiziji. Pet kamer je namreč poskrbelo za dinamičen prenos, temu pa so za derbi dodali še komentar. »V primerjavi s prenosi A-ligaških odbojkarskih ekip je morda res manjkal samo še počasni posnetek,« je na glas razmišljal Peter Persoglia, tisti, ki stoji za tem projektom. Boter in glavni svetovalec ostaja sicer trener ženskih ekip Soče Luca Milocco, ki je prvi zavohal, da bo treba v drugem letu pandemije postoriti kaj, da bi vsaj virtualno privabili gledalce na tekme. Ko sta se v telovadnici v Sovodnjah naposled srečala, sta se takoj ujela, idejo pa je nato uresničil 20-letni Peter Persoglia, igralec Soče, sicer pa lanski maturant izobraževalnega zavoda Jurij Vega, letos pa študent 1. letnika smeri multimedijske vede in tehnologije na pordenonski univerzi.

Prve tekme v živo so v Sovodnjah na začetku letošnje sezone februarja meseca sicer potekale zgolj z eno kamero. Streaminge so pripravljali za tekme odbojkaric U19. To so bili tudi prvi poskusi, saj se odbojkar Soče prej s tem ni nikoli bavil. Nastavil je kamero in ostale nastavitve, sam pa pripravil tudi grafično podobo s števcem točk in uvodnimi predstavitvami ekip, pri katerih se pokažejo seznami igralcev in pa tudi začetna šesterka obeh ekip. Da bi bila slika popolna, se pri tem prikažejo fotografije igralcev in igralk (tačas samo Soče, fotografij igralcev nasprotnikov še nimajo), za kar je prav tako poskrbel sam. Kmalu je grafični podobi dodal tudi izmenično prikazovanje vseh sponzorjev, ob minutah odmora pa posebno grafiko prav tako s sponzorji.