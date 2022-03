Spodrsljaj Sistiane Sesljana

NOGOMET

ELITNA LIGA

Ancona Lumignacco – Primorec 1966 2:1 (1:1)

Streci: 24. Beltrame (AL), 39. Lo Perfido; 64. Specogna

Primorec: Campo, Kuniqi, Norbedo, Curzolo, De Leo, Ciliberti, Zarattini (Pisani), Hoti, Lo Perfido, Dini (Murano). Trener: Esposito.

Rdeč karton: Milinković (s klopi)

Primorec je v kraju Pavia di Udine dal vse od sebe in bi lahko domov prinesel vsaj točko. Espositovi varovanci so tokrat plačali davek neizkušenosti mladega vratarja Campa (letnik 2004). Prvi polčas se je končal neodločeno, potem ko so najprej povedli domačini, pred odmorom pa je uspel izenačiti Lo Perfido. V drugem delu je padel zmagoviti gol Ancone Lumignacco v 64. minuti. »A mi smo ustvarili veliko priložnosti za gol. Fantom nimamo kaj očitati. Potrudili so se in bi si zaslužili vsaj točko,« je po tekmi komentiral predsednik društva Darko Kralj. Primorec ostaja pet krogov pred koncem rednega dela prvenstva na zadnjem mestu na lestvici in je »de facto« že z obema nogama v promocijski ligi.

Ronchi – Sistiana Sesljan 1:0 (1:0)

Strelec: 7. Autiero (R)

Sistiana Sesljan: Battistella, Tomasetig (Benussi), L. Crosato, Disnan, Zlatič, Carli, Del Bello, Dussi, Germani (Sammartini), Carlevaris, D. Colja. Trener: Musolino.

»Če smo prejšnji teden naredili tri korake naprej, smo jih danes naredili pet nazaj,« je bil po tekmi jezen športni vodja Sistiane Sesljana Kristjan Pacor. Ekipa iz Ronk je v polno zadela v prvem polčasu. V drugem polčasu so imeli gostje proti koncu tekme zlato priložnost za izenačenje, a Carlevaris je zgrešil najstrožjo kazen. Penal je izsilil David Colja. V prihodnjem krogu bo Sistiana Sesljan že v soboto v Vižovljah gostil Kras Repen.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – ISM Gradisca 2:1 (1:0)

Strelca: 6. Cepar; 55. Cinque

Zarja: Flego, Čufar, Spadaro (Stocca Kralj), Cottiga, Cinque, Lombisani, Cepar (Rizzotto), Matuchina (Vascotto), M. Barnobi (Petracci), Fabris, S. Barnobi (Varglien). Trener: Ravalico.

Rdeča kartona: Fabris, Matera (s klopi)

Zarja je dosegla izjemno pomembne točke v boju za obstanek. Nogometaši trenerja Davideja Ravalica so premagali tretjeuvrščeno ekipo iz Gradišča. Do tridesete minute drugega polčasa je Zarja držala vajeti igre v svojih rokah in vodila z 2:0. Nato pa so gostje zmanjšali zaostanek in celo tvegali, da izenačijo. A najprej je na golovi črti v sodnikovem dodatku rešil žogo Čufar, nato pa je še en nevaren strel ubranil vratar Flego.

Mariano – Mladost 1:1 (0:0)

Strelec: 65. Ocretti

Mladost: Stoduto, Di Giorgio, Pelos, Tabai, Candusso, Iodice, Sangalli, Ocretti, Cuzzlin, Scocchi, Mucci. Trener: Veneziano.

Mladost bi se lahko vrnila domov z gostovanja v Marianu z vsemi tremi točkami, saj so Venezianovi nogometaši vodili vse do 95. minute, ko je v zadnji sekundi Mariano uspel izenačiti. Mladost je vsekakor igrala zelo dobro. Rdeče-modri so tako dodali še eno točko v boju za obstanek.

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Villanova 3:0 (3:0)

Strelca: 11. Semolič, 19. in 35. Vižintin

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Simčič (Tomšič), Rijavec, Feri, Ribolica, Juren (Deganutti), Umek, Žibernik, Semolič (Boškin), Vižintin. Trener: Trangoni.

Sovodnje so že po prvem polčasu vodile s 3:0. Usodo Villanove je po golu Blaža Semoliča zapečatil Marko Visintin, ki se je dvakrat vpisal med strelce.

Primorje – Costa International 0:2 (0:1)

Primorje: Pahor, N. Tesser, Emili, Suppani, Jurissevich (De Sio), Muccio Crasso, Brandolisio, Palermo, Marconi (Nardo), Bovino, Villa. Trener: Biasin.

Primorje je tokrat igralo slabo in je na domači Rouni prepustilo Costi International celoten izkupiček.

Muglia – Vesna 2:6 (1:4)

Strelci: 12. M. Vidali, 16. K. Vidali, 30. Favone, 42. K. Vidali; 60. Favone, 85. M. Vidali

Vesna: E. Carli, Cuk, Renar, Veronesi, Vidoni, Košuta, Favone, Poiani (Vaccaro), K. Vidali (Kopinšek), M. Vidali (Martini), Colja. Trener: Venanzi.

Muglia je imela pred današnjo tekmo točko več od Vesne, ki pa se je tokrat razigrala in dokazala je, da je za razred boljša od Miljčanov. Lastovke so že o prvem polčasu vodile s 4:1. Po dva gola sta zadela repenska brata Kristijan in Marko Vidali. V vratih pa je po dolgem času igral Edvin Carli, kar je zelo dobra novica tudi za selektorja Žil Maria Adamiča.