Šport spet na udaru: Jadran Monticolo&Foti ne bo igral

Zaskrbljujoče naraščanje okužb je privedlo do prvih zamrznitev na amaterski športni ravni. V Venetu so se namreč že odločili za prekinitev vseh košarkarskih prvenstev pod okriljem deželne zveze od 2. do vključno 16. januarja. To pomeni, da bo do sredine januarja prekinjena tudi deželna C-liga gold, v kateri nastopa Jadran Monticolo&Foti. Varovanci trenerja Deana Oberdana tako ne bodo igrali zadnjega kroga prvega dela proti tržaškemu Cusu, ki je bilo na sporedu ta konec tedna, prav tako prvega kroga drugega dela prvenstva v gosteh pri Padovi 15. januarja. V tem času so sicer dovoljeni treningi.