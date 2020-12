Športel hujša v fitnesu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila udeleženko akcije Postani fit tudi ti 5.0 Ireno Semi in NLP strokovnjakinjo Matejo Sulič, po video zvezi se je v pogovor vključila vodja projekta in fitnes trenerka Gina Lazarević. Sodelavec Martin Poljšak je obiskal lonjerskega hitrohodca Fabia Ruzzierja in zgoniško namiznoteniško legendo Sonjo Milič, ki je gostjam v studiu postavila tudi vprašanje s terena, kolegi s sedeža Rai v Trstu pa so bili na plastični smučarki progi v Nabrežini, kjer se je odvijal projekt šport in šola SK Devin pod pokroviteljstvom Občine Devin-Nabrežina. Po video zvezi se je v oddajo vključila smučarka SK Devin Caterina Sinigoi, ki ta čas uspešno nastopa na FIS tekmah.

