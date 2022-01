Športel in Postani fit 5.0

Po božični in novoletni oddaji se je ponedeljkov Športel vrnil z gosti v živo. V koprskem studiu je voditelj oddaje Igor Malalan gostil fitnes trenerko Gino Lazarević in udeleženko na lanski izvedbi akcije Postani fit 5.0 Ireno Semi. V oddaji je sodeloval tudi športni novinar Primorskega dnevnika Jan Grgič. V »prvem polčasu« oddaje je sodelavka Katja Canalaz obnovila nova športna proticovidna priporočila italijanske vlade, ki so prišla v veljavo včeraj. Pogovorila se je tudi s športnim direktorjem Čupe Mirkom Juretičem.

