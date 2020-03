Športel in vse druge neinformativne oddaje v ... karanteni

Športna oddaja Športel pa tudi druge neinformativne oddaje po TV Koper Capodistria (Sprehodi, Dobro jutro, ...) so v ... karanteni. Tako se je namreč odločilo vodstvo koprske televizijske medijske hiše kot preventivni ukrep pred koronavirusom covid-19.

Voditelj koprske oddaje Igor Malalan je napovedal, da bo ukinitev razvedrilnih oddaj veljala do nadaljnjega (drevi je torej ne bom podobno tudi prihodnji ponedeljek). »Taka je odločitev. To velja za vse oddaje, v katerih se pogovarjamo z gosti. Upamo, da bo tega kmalu konec in upam, da bomo znova čimprej z vami,« je dejal Malalan, ki v 29-letni zgodovini Športela nekaj podobnega še ne pomni.