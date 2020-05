Športel o akciji Postani fit tudi ti

Gostje voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel so bile fitnes trenerka Gina Lazarević, ki je spregovorila v studiu, ter udeleženki letošnje akcije Postani fit tudi ti 4.0 Katja Spetič in Darja Vitez, ki sta se v pogovor vključili preko video povezave. Kamera Športela je v svoj objektiv ujela strokovnjakinjo nevrolingvističnega programiranja Mateja Sulič, ki je v letošnji sezoni sodelovala v akciji. Tajnik ZSŠDI Martin Maver je na Športelu predstavil sklop video delavnic z naslovom Martin in Ilka telovadita. Sodelavec Martin Poljšak je v rubriki V 60-ih sekundah predstavil jadralko Jasno Tuta, ki je s svojo jadrnico prejadrala do najbolj skritih kotičkov svetovnih oceanov.

