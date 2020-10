Športel o Barcolani in Jadranu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila Jadranovega košarkarja Matijo Baticha in predsednico kluba Ivano Milič, iz domačega Repna pa je spregovoril menedžer članske ekipe Boris Vitez. V prvem delu oddaje je bila v ospredju preložitev letošnje Barcolane, kamere Športela pa so ujele tekmo odbojkarskega deželnega pokala med Slogo Tabor Eutonia in tržaškim Volley Clubom ter dvoboj 2. amaterske lige med nogometaši Opicine in Vesne. Sodelavka Elena Husu je intervjuvala nekdanjega odbojkarja Sergija Stancicha, vprašanje s terena pa je gostom v studiu postavil načelnik košarkarske sekcije pri Bregu Boris Salvi.