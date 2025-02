Športel o čezmejnem pokroviteljstvu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil lastnika športne trgovine Alternativa Sport Daria Štolfo, direktorja novogoriškega podjetja Spintec Gorana Miškulina in predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič. Po video povezavi se je v oddajo vključila tudi nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago Jadranovih košarkarjev v zadnjem krogu meddeželne B-lige in poraz Krasa Repen v tržaškem derbiju elitne lige proti San Luigiju, kamere deželnega sedeža Rai pa goriško čezmejno prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju na snegu, ki je bilo v nedeljo na Trbižu. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval trener Krasovih nogometašev Radenko Kneževič.

