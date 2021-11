Športel o goriškem nogometu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil odbornico Juventine Majo Peterin, odbornico Mladosti Giulio Bressan in podpredsednika Sovodenj Rajka Petejana. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne 1. amaterske lige med Domiom in Zarjo, ki pa jo je sodnik prekinil zaradi močne burje, in tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB in Pordenonejem, kamere deželnega sedeža Rai pa visoko zmago Juventine proti Costalungi v nogometni promocijski ligi. Gostom v studiu je vprašanje s terena postavil hitrohodec Fabio Ruzzier.

Klikni in oglej si oddajo