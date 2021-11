Športel o homoseksualnosti v športu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil Sandija Paulino, Tatjano Mihelj in Majo Wagner, s katerimi se je pogovarjal o športu in skupnosti LGBT+. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele osmo zaporedno zmago nogometašev Juventine v promocijski ligi ter derbi moške odbojkarske C-lige med Olympio in Sočo, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med repenskim Krasom in Virtusom iz Korena ter nastop Krasovih namiznoteniških igralk v A2-ligi. Gostom v studiu je vprašanje s terena postavil odbojkar Olympie Tomaž Cotič.

Klikni in oglej si oddajo