Športel o košarki

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila košarkarska trenerja Igorja Medena in Dražena Grbca, po video zvezi pa se je v pogovor vključila Jadranova predsednica Ivana Milič. Gostje so se pogovarjali o seminarju za trenerje, ki je v prejšnjih tednih potekal po spletu. Sodelavka Jasmina Gruden se je z Damjanom Košuto pogovarjala o psihomotoriki, z Nežo Zobec pa o študiju na Fakulteti za šport v Ljubljani. Gostoma v studiu je vprašanje s terena postavil Damjan Košuta.

