V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovodiltelj Cristian Visintin gostila trenerko tržaškega društva Bor Atletika Biserko Cesar in atletinjo Matejo Tavčar, po video povezavi se je v pogovor vključila še odbornica Nastja Gherlani. Sodelavka Elena Husu si je ogledala trening Borovih atletov na stadionu Grezar in se nato nad Dolino Glinščice srečala z gorskim tekačem Goranom Ruzzierjem.

