Športel o napredovanju Bora in planincih Mladine

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil predsednika KK Bor Edija Sosiča, predsednika ŠD Mladina Petra Sedmaka in načelnika planinske sekcije pri kriškem društvu Martina Sosiča. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele napredovanje nogometašev Juventine v elitno ligo in mednarodno kotalkarsko Trofejo Sedmak-Bressan v organizaciji openskega Poleta, kamere Športela pa zadnjo tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB in tržaškim Cusom ter priljubljeno jadralsko regato Breg's Cup. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil eden izmed organizatorjev regate za jadralce dolinske občine Andrej Kosmač.

