Gostje voditelja oddaje Igorja Malalana so bili športni novinarji Primož Čepar, Niko Štokelj, Sandi Škvarc in urednica slovenskega programa TV Koper Mojca Petrič Bužan. Predstavili so program, ki bo v četrtek v Kopru popestril nagrajevanje najboljši športnikov z obeh strani Primorske.

Sodelavec Športela Martin Poljšak je pripravil prispevek o Boru Radenski in Slogi Tabor. V rubriko V 60-sekundah pa je »postavil« jadralca Davida Poljška.