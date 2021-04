V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil načelnico nogometne komisije ZSŠDI Majo Peterin, trenerja Sistiane Sesljana Alena Carlija in profesorja ter trenerja Daria Frandoliča. »Kljub kritičnemu trenutku se v zamejskem mladinskem pogonu spet prebuja Pomlad?,« je bilo eno izmed Malalanovih vprašanj. Sledili so prispevki o novostih glede Stadiona 1. maja in Čupini regati v Sesljanskem zalivu.

