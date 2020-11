Športel o nogometu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila odbornico AŠD Juventine Majo Peterin in trenerja članske ekipe NK Kras Radenko Kneževič. Preko video povezave se je v pogovor vključil urednik športne redakcije Primorskega dnevnika Jan Grgič. Kamere Športela so obiskale člane pikado ekipe Lokomotiv iz Gorice, muzej AŠD Sovodnje in bivšega predsednika društva Zdravka Kuštrina, ki je postavil tudi vprašanje gostom v studiu, ter fitnes center Bor, ki je po moral po zadnji vladni uredbi zapreti svoja vrata.

