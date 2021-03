Športel o raziskavi ZSŠDI-Slori

Na včerajšnji ponedeljkovi oddaji Športel po TV Koper Capodistria ste si lahko ogledali pogovor z operativnim tajnikom ZSŠDI Igorjem Tomasetigom ter raziskovalko Slorija Norino Bogatec. Voditelj oddaje Igor Malalan ju je spraševal o raziskavi ZSŠDI-SLORI o slovenskem športu v Italiji. Sledili so prispevki z derbija v moški odbojkarski C-ligi med Slogo Tabor in Sočo ter namiznoteniških nastopih Krasa. V studiu so se povezali tudi z Jernejem Terpinom, ki je prejšnji teden osvojil odbojkarski pokal A2-lige.

V studiu je prvič ob Igorju Malalanu vodila oddajo sodelavka Jasmina Gruden.