Športel o ritmični gimnastiki

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil glavno trenerko Borovih ritmičark Branko Vajngerl, trenerko in sodnico Nežo Zobec ter tekmovalko in trenerko Katerino Antler. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele nogometni derbi elitne lige med repenskim Krasom in Sistiano Sesljanom ter odbojkarski derbi moške C-lige med Slogo Tabor Eutonia. Vprašanje s terena je gostjam v studiu postavil športni novinar Jan Grgič, ki je pred tem predstavil tudi novosti letošnje športne priloge Primorskega dnevnika.

